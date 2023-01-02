2.4 مليار دولار صادرات مصر إلى أمريكا في 10 أشهر

حققت صادرات السلع المصرية إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية ما قيمته 2.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ2.7 مليار دولار لنفس الفترة من 2021، بتراجع قيمته 299.6 مليون دولار وبنسبة 12%.

الصادرات المصرية في أكتوبر

كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن صادرات مصر إلى أمريكا في أكتوبر 193.1 مليون دولار، مقابل 450.8 مليون دولار لنفس الشهر من عام 2021.

وبحسب البيانات فقد بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى أمريكا في شهر يناير الماضي 327.6 مليون دولار، مقارنة بـ241.9 مليون دولار، وبزيادة 85.7 مليون دولار عن شهر يناير من العام 2021، فيما سجلت صادرات شهر فبراير الماضي 223.7 مليون دولار، مقارنة بـ229 مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضي.

كما سجلت صادرات شهر مارس 218.8 مليون دولار، مقابل 220.1 مليون دولار لمارس 2021، وفي أبريل سجلت 281 مليون دولار، مقارنة بـ250.4 مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضي، ثم تراجعت في مايو إلى 257.9 مليون دولار، وارتفعت في يونيو 269.9 مليون دولار، وحققت الصادرات في يوليو 273.6 مليون دولار، ثم في أغسطس 204.2 مليون دولار، وفي سبتمبر 225.2 مليون دولار.

صادرات أمريكا إلى مصر

البيانات أظهرت أيضا أن صادرات الولايات المتحدة إلى مصر حققت ما قيمته 5.7 مليار دولار خلال 10 أشهر من العام الماضي، وهي نفس القيمة تقريبا المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2021، حيث حققت صادرات شهر أكتوبر الماضي وحده525.1 مليون دولار.

وأشارت البيانات التاريخية إلى أن أمريكا صدرت إلى مصر منتجات وسلع بقيمة 505 مليون دولار في يناير، و681.5 مليون دولار في فبراير، و707.6 مليون دولار في مارس، ثم ارتفعت إلى 924.4 مليون دولار في أبريل، و599.9 مليون دولار في مايو، وارتفعت إلى 603 مليون دولار في يونيو، لكنها انخفضت إلى 474.7 مليون دولار في يوليو، و410 مليون دولار في أغسطس، وتراجعت إلى 276.9 مليون دولار في سبتمبر الماضي.