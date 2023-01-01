الزراعة: 160 سوقا دولية مفتوحة أمام الصادرات الزراعية المصرية

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، إن عدد الأسواق الخارجية التي يحدث نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏بلغت حتى الآن 160 سوقا لسلع زراعية يبلغ عددها 350 ‏سلعة تقريبا.

الزراعة 83 سوقا خلال 4 أعوام ماضية

وأضاف أن عدد الأسواق التي تم فتحها خلال الأربعة أعوام الماضية تزيد عن (83) سوقا منها (27) سوق ‏تصديرية خلال عام 2022، وهي أسواق نيوزيلندا أمام البرتقال، والأرجنتين وأوزبكستان والبرازيل أمام الموالح، والسوق الهندي للبطاطس وإندونيسيا للبصل، والسلفادور للرمان، كذلك تم فتح سوق الفلبين أمام الموالح المصرية والسوق الصيني امام صادرات مصر من التمور.

وأكد أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية وإزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وتابع أن هذه الموضوعات تحتاج إلى مفاوضات تستغرق وقت كبير في ذات الوقت الذي يتم فيه وضع ترتيبات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تصدير منتج بجودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية وذلك للحفاظ على استمرار نفاذ تلك السلع للأسواق.

الزراعة: التنسيق لفتح أسواق اليابان أمام الرمان والعنب المصرية

ولفت إلى أن أهم الأسواق التي تم فتحها خلال العامين الماضيين كان السوق الياباني والذي احتاج لإجراءات في غاية الصعوبة، وتمت الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية على نفاذ الصادرات المصرية من الموالح، وهي شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظرا لصعوبة إجراءات السوق الياباني كما يتم حاليا التنسيق لفتح المزيد من أسواق الرمان والعنب ‏اليابانية.

الزراعات المصرية تتجاوز 6.3 مليون كن لأول مرة في تاريخها

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعلن أن الصادرات الزراعية المصرية حققت العام الماضي 2022 رقما قياسيا بلغ 6,3 مليون طن لأول مره في تاريخها، وبلغت الزيادة 625 ألف طن عن العام الماضي.