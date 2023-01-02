ضبط شخص انتحل صفة ضابط شرطة بالمنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما جرى تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام شخص بانتحال صفة ضابط شرطة وتهديدها بتلفيق قضايا لها لاعتيادها نشر منشورات تتضمن انتقادها لقتل وتعذيب الحيوانات الأليفة.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على تهديد السيدة المشار إليها، وتبين أنه عاطل، وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة في المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.