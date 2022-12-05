وفاة ضابط شرطة في طريق العودة لمنزله بالجيزة.. «سقط بدراجته»

بعد أن أنهة واجبه وخدمته بكمين أبو الهول السياحي بمحافظة الجيزة، أخذ نقيب شرطة دراجته عائدًا إلى بيته، إلا أنه اختل توازنه من فوق الدراجة وجرى نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع شمال، يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بوجود حادث تصادم بشارع النيل دائرة القسم، على الفور انتقل العقيد محمد ربيع مفتش المباحث والمقدم مؤمن فرج رئيس المباحث والقوة المرافقة لهما، إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أن المصاب نقيب شرطة من قوة إدارة تأمين المنطقة الأثرية بقطاع أمن الجيزة ومقيم القليوبية يرتدى الملابس المدنية ويستقل دراجة نارية بمعاينتها، وتبين أنه اختل توازنه وسقط من بالدراجة على جانب الطريق.

وفاة نقيب شرطة بعد سقوطة من على الدارجة

كما أوضحت التحريات عدم وجود ثمة تلفيات بها سوى كسر بالجادون من الأمام، وبمناظرتة تبين وجود كدمه وجرح بالرأس، وعلى الفور تم نقله لمستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقى العلاج فى الرعايا، إلا أنه توفى إلى رحمة الله متأثرا باصابته المشار إليها.

شهود عيان يروون الواقعة

وباستكمال الفحص تبين أنه حال عودة المتوفى من عمله بخدمة كمين أبو الهول السياحى خلال الفترة المسائية، اختل توازنه وسقط بالدراجة على جانب الطريق، وقرر شهود عيان أنهم كانوا يجلسون بمقهى في مكان الواقعة، وشاهدوا المتوفى حال استقلاله للدراجة النارية قيادته اختل توازنه وسقط في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.