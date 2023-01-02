إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 26 مليون جنيه في السويس

نجحت وزارة الداخلية في إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 26 مليون جنيه بمحافظة السويس.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) نشاط أحد التشكيلات العصابية اعتزم عناصره نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهم، فضلاً عن قيامهم بإعداد مخازن سرية بسيارتين نقل بالمقطورة وسيارة أخرى.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديريتي أمن السويس والمنوفية، جرى استهدافهم، وأمكن ضبط أحد المتهمين (سائق، له معلومات جنائية)، وبرفقته (تباع، له معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة نقل بمقطورة بمنطقة شرق قناة السويس بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.

وأمكن ضبط اثنين من المتهمين، حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، وأسفر التفتيش عن ضبط (كمية لمخدر الحشيش وزنت 350 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرام - مبلغ مالي– 7 هاتف محمول) .

وبمواجهتهم بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 26 مليون جنيه تقريبا.

يأتي ذلك إدراكا بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذا لثوابت الاستراتيجية الأمنية في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء باعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع في براثن المخدرات.