تجديد حبس عصابة الكيف في حلوان بتهمة حيازة «كيلو هيروين»

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات، ضمّ عاطلين، 15 يومًا للمرة الثانية، لاتهامهما بحيازة 3 أسطوانات من مخدر الهيروين، وزنت 1000 جرام وذلك قبل توزيعها على المتعاطين بدائرة القسم، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لتحليل المضبوطات لإعداد تقرير مفصل عنها.

مصدر سري ساعد في القبض على المتهمان

تحقيقات النيابة كشفت تفاصيل ضبط المتهمين، عن طريق مصدر سري لضباط مباحث قسم شرطة حلوان عن أنّ المدعو «اسامة م ف»، 53 عاما، عاطل ومقيم حلوان، و«حمدان س ف»، 35 عاما، عاطل ومقيم عرب أبو ساعد، يتاجران في المواد المخدرة، متخذين من منزل الأول وكرًا لهما.

سيارة داخلها مخدرات

وبحسب التحريات الأولية تبيّن صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الأوضاع وإعداد الأكمنة، جرى ضبط المذكورين خلال اقتيادهما لسيارة ملاكي، وبحوزتهما 3 أسطوانات لمخدر الهيروين، وزنها 1000 جرام، وميزان حساس ومبلغ مالي.

الموقف القانوني

وقال المحامي رامي عبدالمنعم، الخبير القانوني، إنّ المادة 34 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدرا بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض.