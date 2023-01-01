الجنايات تستكمل محاكمة 20 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة الإخوانيين محمود حسين، ومدحت الحداد، وعدد 18 متهمًا آخرين، بينهم 7 محبوسين، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال إلى الخارج.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني.

الانضمام لجماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7449 لسنة 2022، قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2015 وحتى مارس 2021، بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتولي قيادتها، مع العلم بأغراض الجماعة التخريبية، وأنها أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

حيازة أوراق مطبوعة

وأضافت أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية غرضها تهريب الأموال للخارج، فضلًا عن حيازتهم كمية من الأوراق المطبوعة تحرّض على الدولة والأعمال التخريبية.

وأمرت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين بإدراج 6 متهمين على قوائم النشرة الحمراء، كما أمرت المحكمة بضبط 7 متهمين آخرين.