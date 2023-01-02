كشف ملابسات فيديو خناقة ليلة رأس السنة بالغربية.. مشادة تطورت لمشاجرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعنوان خناقة ليلة رأس السنة، يتضمن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول المحلة بمحافظة الغربية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 1 الجاري تبلغ لقسم شرطة أول المحلة من طالب، مقيم بدائرة القسم، ومصاب بجرح قطعي بالجسم، يتهم فيه آخر، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، بالتعدي عليه بالضرب مُستخدما سلاح أبيض، مُحدثا إصابته، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، إثر اصطدامه بالموتوسيكل، بالمتهم، دون قصد حال سيره مترجلاً بدائرة قسم شرطة أول المحلة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر للأسباب المشار إليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.