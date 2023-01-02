مقتل شاب طعنا في مشاجرة بسبب مشادة كلامية بالوايلي

لقي شاب مصرعه طعنا بالسكين في الوايلي، بسبب مشادة كلامية تطورت إلى التشابك بالأيدي ثم أخرج المتهم سلاحا أبيض «سكين»، وسدد للمجني عليه طعنة نافذة بالصدر، لفظ أنفاسه على الفور، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي، بلاغا بمقتل شاب في مشاجرة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمود أ» 28 سنة، ومصاب بجرح نافذ بالصدر، وأسفر عن وفاته في الحال.

وكشفت التحريات أن المتهم دخل في مشادة كلامية مع أحد الأشخاص بالمنطقة وتطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها المتهم بتسديد طعنه للمجني عليه والتي أسفرت عن وفاته.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.