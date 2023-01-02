لجنة قيد الصحفيين تعقد الجلسة الأولى للمتقدمين للعضوية بجدول تحت التمرين غدا

تعقد لجنة القيد بجدول تحت التمرين جلستها الأولى غدا الثلاثاء برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، وعضوية كل من حسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف للصحفيين الذين تقدموا للقيد بجدول تحت التمرين؛ والواردة أسماؤهم بكشف المتقدمين من رقم 1 إلى 183.

كما تعقد جلسة ثانية بعد غد الأربعاء للواردة أسماؤهم بكشف المتقدمين للجنة القيد من رقم 184 إلى رقم 366، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء.

وكانت لجنة القيد، أعلنت فتح باب التقديم لانضمام الصحفيين المعينين بالصحف المصرية للقيد بجدول تحت التمرين في أكتوبر الماضي.

وقدمت لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة حماد الرمحي دورة تدريبية للمتقدمين بمركز التدريب بالنقابة؛ شملت مهارات الكتابة الرقمية "صناعة المحتوى الرقمي، وتحسين محركات البحث SEO، وكشف الأخبار المزيفة والأمان الرقمي، ومهارات الحاسب الآلي واللغة العربية ومهارات الكتابة الصحفية، واللغة الإنجليزية للأغراض الصحفية، والتشريعات الصحفية، وميثاق الشرف الصحفي والأكواد المهنية، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.