الناقد مدحت صفوت: نعم للحقيقة أشباح.. وتمردي على توثين ابن رشد وتصنيمه (حوار)

يواصل الناقد مدحت صفوت الغوص في فلسفة الفكر الإنساني بدأب، محاولا تفكيك الخطابات المختلفة، متناولا الحقيقة من وجهة نظره، حتى في النصوص الأدبية، لأنه يرى أن مهمة الأدب منذ أن عرفه الإنسان، التأكيد على طبيعة الحقيقة الفردانية، ونسف أي صفات جمعية، مشيرا إلى أن مع تعدد الرؤى ولا نهائيتها، تصبح كل الحقائق نسبية، وتصير الحقيقة الخاصة بكل فرد صالحة في إطار سياقاته الخاصة.

وقال في حوار لـ«الوطن»، لا يزال مشروعي الفلسفي قائمًا، ولدي كتاب قيد الانتهاء منه بعنوان «في ضيافة ابن رشد»، ويستكمل ما بدأته في دراسة «صوت الغزالي وقرطاس ابن رشد»، كمحاولة لفهم جوانب أخرى في كتابات فقيه قرطبة الشهير.

- 5X5.. أهو تراجع عن الخط الذي اخترته لنفسك في الصدامية التاريخية وطرح غير المألوف؟

حقيقة سعيد أن هناك من يراني أطرح رؤى على غير المألوف، فالمغايرة هدف في حد ذاتها، بعيدًا عن الذين يعادونها ويخاصمون من يسعى للاختلاف، بقولهم «خالف تُعرف»، أفكر دائمًا لماذا لا تصبح تَعرف بفتح التاء، أي أن تختلف فتجرب فتدرك وتتعلم، ومن هنا يأتي عنوان 5X5 غير مألوف، هل تعتقد بوجود كتابٍ نقدي سابق بعنوان كهذا؟

إنها المغامرة، فأنت تذكر عنوان كتاب رولان بارت «س/ ز»، هنا تسلحت بالتفكيك، ودخلت إلى عالم المجموعات القصصية الخمسة، ورأيت بعد قراءة المجموعات، أن أقسم أشباح الحقيقة إلى خمسة محاور طيفية، لنصبح أمام خمسة أشباح في خمس مجموعات، وهو ما قصدته بالعنوان الرئيسي كشكل من العنونة لم تعتده الدراسات النقدية العربية.

تعال نعتبرها «مسألة طيفية» أي إنّنا نعمل على إنتاج كتاب نقدي منهجي قدّ يخاصم المنهج، بوصف التفكيك استراتيجيات تعادي المنهجية، ومن ثمّ فلا داعي للعنونة القديمة، حتى وإن تلمس العنوان الشارح بعضًا من السياقات المعتادة.

- ماذا تقصد بأشباح الحقيقة.. وكيف تستطيع الجمع بينهما؟

الحقيقة كمفهوم بالطبع يناقض الطيفية والشبحية، لكن العنوان الفرعي يشير إلى وجود أشباح للحقيقة، «أشباح الحقيقة في السرد القصصي المعاصر»، الأمر الذي ربما يبدو جمعًا بين متناقضين، حقيقة وطيف، وجود ولا وجود، ما يجعلني أتساءل عن إمكانية وجود «لا وجود» للحقيقة، التي هي الأنطولوجيا في جوهرها؟

الحقيقة، على الأقل من منظوري، لا تعدو كونها «طيفًا»، ومهمة الأدب منذ أن عرفه الإنسان تجسيد هذا الطيف في الخطابات المنتجة، للتأكيد على طبيعة الحقيقة الفردانية، ونسف أي صفات جمعية، ولطالما صارت فردية فهي نسبية، تخص صاحبها وحده دون أن ينازعه فيها أحد، ومن ثمّ تشطب الممارسةُ الإبداعية على أي نوازع مطلقة يحاول البعض إلصاقها بالحقيقة.

أعتقد أنك يمكن أن تتفق معي في أنه مع تعدد الرؤى ولا نهائيتها، تصبح كل الحقائق نسبية، وتصير الحقيقة الخاصة بكل فرد صالحة في إطار سياقاته الخاصة، وتقف على قدم المساواة مع الحقائق الأخرى ضمن سياقاتها الخاصة أيضًا، الكل نسبي، حتى الوجود المتعين للشخص نفسه، وتستمر النسبية حتّى يصبح الفرد مجرد وهم، والوهم شكل من أشكال الأطياف، وتتأكد الحقيقة الوحيدة في اللا-هوية، أي الفجوة أو الانقسام بين العلامة وبين ما هو مفقود إلى الأبد، والحقيقة ليست الشيء المفقود وليست كينونة الشخص، بعبارة أدق: إنها الدال في حد ذاته.

- لماذا هذه الأسماء الخمسة بالتحديد؟

اعترف لك، اخترتها بقصدية تامة، كان يمكن أن أقول إن النصوص اختارت بعضها بعضًا، دعك من هذا الكلام الرومانسي، كل شيء مقصود في عالمنا، والواقع التطبيقي يشير إلى أن المسألة كانت بالتواطؤ المتفق عليه ضمنيًا، اخترتها من بين مجموعات عدّة قرأتها في العامين الأخيرين 2020-2022، على أقل تقدير، ربما لأنها تتيح لي اللعب بشيء من الحرية مع الأشباح، وربما لأنها حدّ ذائقتي، مجموعات مشبعة فنية، لا أقول جيدة، فعالم الأطياف والتفكيك ليس فيه جودة ورداءة، ولا تقييم رأسي للفنيات، فالخطابات واحدة ومتساوية.

وكما اخترتها بقصدية، يبدو أن كتاب المجموعات كتبوا نصوصهم بقصدية، هل يوجد في الأدب شيء من قبيل المصادفة؟ بالطبع لا، لكن القصدية التي أشير عليها هي الصنعة، سبك الحبكة، تناثر الرموز، الاحتفاء بالأشباح، والدوران في فلك الأطياف، بحثًا عن الحقيقة.

- أهو بمثابة احتفاء بالمجموعات؟

كثيرًا ما يقف النقاد أمام نصوص كتاب راحلين، ولو دققنا النظر سنرى أن الكتابات النقدية التي تواكب المنتج الحالي تكاد تكون منعدمة، أو نادرة، وربما يلجأ الناقد إلى ذلك ليكتسب نصه النقدي مكانة من خلال النصّ المدروس، بمعنى الكتاب النقدي يصبح له شأن من خلال اﻷسماء التي يتناولها.

لكني كما قلت المغامرة، سأجرب مبحثًا جديدًا لم يجرب كثيرًا في النقد اﻷدبي العربي، وهو مبحث دراسة اﻷشباح، بجانب مقولة «الاستحضار الإنكاري»، التي لم تُجرب نقديًا في الدراسات العربية، ولم تختبر على أيّ نصوص، ما يجعلها غريبة وجديدة في الوقت ذاته، وأعتقد أنها المرة اﻷولى التي تستعمل في قراءة نصوص عربية، وأنا لا أدعي أنني فتحت بابًا لم يفتحه أحد من قبل، بقدر ما اجتهدت من أجل الطّرق عليه، دون انتظار أيّ ردٍ أو التعويل على أيّ مجيب.

- في كتابك «السلطة والمصلحة».. هل توصلت إلى استراتيجيات التفكيك والخطاب العربي؟

لم يعد خافيًا على المتابعين قلة الدراسات العربية التي تتناول استراتيجيات التفكيك، بالتحليل أو التطبيق على النصوص الإبداعية، وبطبيعة الحال، تبدو الدراسات التي تنطلق من دراسة «الخطاب التفكيكي العربي» شبه نادرة، ناهيك عن أن جلّ الدراسات التطبيقية التفكيكية تطبق ما يناقض التفكيك ولا ينتمى إليه، كأن يحلل «الناقد»، ويشرح ويفكك ثم يبني في إطار هو أدنى إلى التصور البنيوي منه إلى التفكيك.

باستثناء أسماء قليلة جدًا كفاطمة قنديل وحسام نايل ومن الجزائر محمد بكاي ومحمد شوقي الزين، لا تنتمي الدراسات التي ترفع راية التفكيك إلى ما طرحه المنظرون الغربيون حول هذه الاستراتيجيات.

الديموقراطية بلا مشروع ثقافي تغدو لعبة زائفة

- تتشابك دائما في معارك كان منها «دوائر الاستبعاد».. لماذا تلك الهجمات الشرسة؟

مؤكد أنها معارك لكنها ليست هجمات، أو «خناقات»، ولا نستهدف من ذلك إلا البحث عن حل، والخروج من أزمتنا الحقيقية، المتمثلة في وجود الإنسان في أنساق غير إنسانية، والعمل على إيجاد مناخ ديمقراطي حقيقي مرتبط بمشروع ثقافي، لأن الديموقراطية بلا مشروع ثقافي تغدو لعبة زائفة.

هنا في ظلّ الأزمة الثقافية عامة، والمرتبطة بالنقد الأدبي خاصة، يبدو السؤال عما يقدمه النقد في عموميته «مشروعًا»، وداخل هذه الأزمة إشكالية ثانوية تخص الحضور النسائي في المجال النقدي، وهو ما قصدته بدوائر الاستبعاد.

ورغم مشروعية التساؤل عن دور النقد، فإن طرح سؤال: ماذا قدمت المرأة العربية في النقد؟ يحمل في بطانته اتهامًا مسبقًا بالتقصير النسوي من جهة، كما يتضمن أدوات استبعاد المرأة من الكتابة النقدية من جهة ثانية، ما يجعل منه -أحيانًا- سؤالًا غير بريء.

- ابن رشد والغزالي مارسا التضليل على الجمهور.. أما زلت عند هذا الرأي رغم اختلافهما في الطرح والتناول؟

الإجابة عن هذا السؤال تستلزم أولًا أن نوضح أن مشروعي الفلسفي قائم على أنه لا تناقض جذري بين الغزالي وقاضي قضاة قرطبة، فكلاهما كهنوتي مارس الكهنوت عمليًا وأسس له نظريًا، وكلاهما يزدري الجمهور و«العوام» بتعبير الغزالي، ولا مانع لديهما أن يمارسا التضليل على الناس انطلاقًا من تصور يرى عقول الجماهير في مرتبة أقل.

وكان الرجلان يعتقدان في ضرورة «الضحك على العوام»، فرغم إيمانهما بتجريد الذات الإلهية، وأنها غير مجسدة، فإنهما تصورا أن الجماهير لا يمكن أن تتقبل فكرة التجريد ولا تستوعبها العقول، فخالفا إيمانهما ورأيهما الشخصي بأن أفصحا بأن الله نور، استنادًا إلى آية المشكاة، وهو تجسيد يرفضه الرجلان، لكنهما يتفقان في إباحة أن يظل الجمهور على إيمانهم ومعتقدهم ولو رأوه خطأ، المهم أن يظلوا تحت السيطرة منعًا للبلبلة والحيرة بين الناس، وعدم التداخل بين التأويلات أو المراتب المتباينة للمعرفة والفهم.

يأتي ذلك انطلاقًا من رؤية الغزالي نفسه صاحب مفهوم «المضنون به على غير أهله» في مجال المعرفة، وهو الذي يكثر الاستشهاد بأقوال مثل «لا تعلقوا الدّر في أعناق الخنازير» شارحًا المثل بأنه «إفشاء المعرفة لغير أهلها»، وهي رؤية أرسطية بالأساس توصي بعدم إشراك الجمهور في المسائل العقلية لتغليبهم العاطفة على العقل.

- ماذا عن مشروعك الفلسفي الذي كان واضحا من البداية؟

لا يزال مشروعي الفلسفي قائمًا، ولدي كتاب قيد الانتهاء منه بعنوان «في ضيافة ابن رشد»، ويستكمل ما بدأته في دراسة «صوت الغزالي وقرطاس ابن رشد»، كمحاولة لفهم جوانب أخرى في كتابات فقيه قرطبة الشهير.

هنا أود أن أوضح أنني لست متمردًا على ابن رشد بقدر التمرد على «توثين» ابن رشد و«تصنيمه»، وتمرد أيضًا على العقلية المنشغلة بالثنائيات، والسياق الثقافي القائم على الازدواج والثنائيات، هو نظام ميتافيزيقي في أصله.

واسمح لي أن كتاباتي النقدية جزءُ أيضًا من المشروع الفلسفي، إذ أعتمد غالبًا على مداخل فلسفية في فهم النصوص وقراءتها، ومن ثم الأمر ممتد وقائم، نظريًا وتطبيقيًا.

مثقفو «إرضاء الجماهير»

- كيف ترى المثقف العربي والثقافة بمفهومها الواسع في واقعنا المعاصر؟

السؤال الأجدر من المثقف في عصر التطور التكنولوجي، وظهور منصات السوشيال ميديا التي حطمت قواعد التواصل القديمة، ربما إلى غير رجعة؟ بدا العالم أكثر انفتاحًا واتساعًا، ومع ترديد مقولات العالم الافتراضي، بدت الصور التي تنتجها هذه المنصات أقرب إلى الواقع، أو على الأقل غير مثالية، فلم يعد الكثير من الناس مشغولين على حساباتهم الافتراضية بتقديم صور مثالية لأناس لا يخطئون.

ولعل المثال الأبرز هنا انتشار ظاهرة ما تسمى بـ«الإنفلونسرز»، وقدرتهم على الانتشار رغم ضحالة معرفتهم بالموضوعات التي يناقشونها، بسبب ظهورهم شبه الدائم بصورة تبدو تلقائية، سواء على مستوى المظهر، أو على مستوى التصرفات التي يرى فيها الجمهور أنها تشبه تصرفاته.

وفي خضم هذه المعركة، رأى فريق من المثقفين عدم جدوى المواجهة، فتسلحوا بتقنيات «إرضاء الجماهير»، وبدأوا بمنافسة صُنّاع المحتوى الإلكتروني، بالسعي نحو تحقيق أكبر قدر من الشعبية، والانتشار، وعني هؤلاء المثقفون بتحقيق «السمعة الاجتماعية»، أيْ أن يكون الفرد معروفًا ومحبوبًا ومتابعًا والعمل على تحويل ذواتهم إلى واجهات إعلامية، بحضورهم الدائم في القنوات التلفزيونية، قصد مناقشة المستجدات، يجيبون عن الأسئلة فورًا، كأنهم مترجمون فوريون، يشتغلون تحت الطلب، وهم فعلًا كذلك.