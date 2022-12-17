معرض الكتاب 2023.. طباعة أشعار صلاح جاهين في مجلد واحد

تجهز اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 لفاعليات الدورة 54 التي تنطلق في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير المقبلين بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، وتحمل شعار «الثقافة وبناء الوعي»، وجرى اختيار الشاعر صلاح جاهين كشخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني كشخصية لمعرض كتاب الطفل.

وقررت الهيئة العامة للكتاب، طباعة أشعار صلاح جاهين، في مجلد كامل يشمل ستة دواودين شعرية، وهي: «قصاقيص ورق - أوراق سبتمبرية - كلمة سلام - موال عشان القنال - القمر والطين - رباعيات صلاح جاهين»، كما تجري طباعة باقي الأعمال التي نفدت في كتب منفردة.

معلومات عن صلاح جاهين

صلاح جاهين شاعر ورسام كاريكاتير وصحفي وفنان، أصدر العديد من المؤلفات في مجالات متنوعة من بينها المسرح، والأوبريت وأدب الرحلات، ومن بينها المسرحية الشهيرة «الليلة الكبيرة»، إضافة إلى العديد من المقالات والمنوعات والأغاني، ومن أشعاره الفصحى قصيدته الملحمية «على اسم مصر».

وكتب جاهين السيناريو لعدد من الأعمال الفنية؛ من بينها «خلي بالك من زوزو، أميرة حبي أنا»، وكذلك مسلسل «هو وهي» لسعاد حسني.

جوائز حصل عليها صلاح جاهين

حصل على العديد من الجوائز والتكريمات؛ منها وسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى عام 1965.