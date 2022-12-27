7500 شاب وفتاة تقدموا لبرنامج التطوع في معرض الكتاب 2023

أعلنت منصة الوطنية الشبابية «كياني» إغلاق باب التقدم إلى برنامج التطوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، وبلغت الأعداد خلال 5 أيام 7500 شاب وفتاة، إذ يقدمون الخدمات التطوعية للجمهور خلال أيام المعرض الذي تستمر فعالياته في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2023.

ويجرى الانتهاء من فرز جميع الطلبات المقدمة، وموافاة المؤهلين للمقابلة الشخصية أولا بأول عبر الإيميل، مع العلم أنه جرى تعديل مواعيد المقابلات الشخصية، نظرا لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب، على أن تكون المقابلات بعد الظهر، نظرا لمراعاة ظروف الطلاب.

وتنشر قوائم المقبولين بالمقابلات الشخصية عبر الصفحة الرسمية لبرنامج التطوع عبر فيسبوك.

وبالنسبة المقابلات الشخصية للمتطوعين، تتضمن الآتي:

- تدور المقابلة الشخصية حول عدد من الأسئلة عن الثقافة العامة والأدبية، والمعلومات العامة والأحداث الجارية، وكذلك المعرفة بالشخصيات العامة والرموز الوطنية.

وجميع المقابلات سوف تكون شخصية بمركز التعليم المدني بشارع البرج، ولا توجد أي استثناءات تحت أي ظروف.

برنامج التطوع في معرض الكتاب

وأعلنت المنصة أن الانضمام إلى برنامج التطوع في معرض الكتاب متاح للشباب من سن 16 إلى 25 سنة، وسيكون العمل دون مقابل على مدار أيام المعرض، على أن يجرى توفير وجبة يومية والزي المميز للمتطوعين، فضلا عن توفير وسيلة مواصلات يومية من ميدان التحرير إلى مقر المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية.