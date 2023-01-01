لأول مرة.. حفلات توقيع للفائزين بـ«المبدع الصغير» في معرض الكتاب 2023

تستعد وزارة الثقافة بمختلف القطاعات المعنية للمشاركة في فاعليات الدورة الـ54 من معرض الكتاب الذي ينطلق هذا الشهر بالتجمع الخامس، ومنها المركز القومي لثقافة الطفل الذي يقدم مجموعة الفاعليات ضمن أنشطة جناح الطفل بالمعرض.

وأضاف الكاتب محمد ناصف مدير المركز القومي لثقافة الطفل، والمشرف على جناح الطفل بالمعرض في تصريح لـ«الوطن»: «نجهز العديد من المفاجآت للأطفال في المعرض المقبل، ولأول مرة سينظم المركز القومي لثقافة الطفل احتفاء خاص بالفائزين في المبدع الصغير، في الدورة الأولى والثانية من الجائزة».

وتابع: «سيكون هناك محور في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، يتضمن حفلات توقيع للأطفال الفائزين بجوائز المبدع الصغير خلال أنشطة الدورة، في إطار رعاية الدولة للموهبين، وهذه الحفلات تقام لأول مرة في المعرض».

وضمن مادة 8 من قانون رقم 204 لسنة 2020، قانون إنشاء الجائزة «تلتزم مؤسسات الدولة برعاية الفائزين بالجائزة حتى سن الثامنة عشرة، كما يتولى المجلس الأعلى للثقافة رعايتهم لصقل مواهبهم وتنميتها».

وتنطلق فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، وقد اختارت وزارة الثقافة الكاتب كامل كيلاني رائد أدب الطفل شخصية معرض كتاب الطفل لهذا العام.