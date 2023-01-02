أحمد سعد يطرح أغنيته الجديدة «يا عراف» الأربعاء المقبل

روج الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لأغنيته الجديدة يا عراف، معلنا موعد طرحها.

ونشر سعد، مقطعا من تصوير الأغنية، وعلق عليه: «غيابه عليا طال.. يا عراف يوم الأربعاء الساعة 5 على قناتي عبر يوتيوب».

أحمد سعد يطرح برومو يا عراف

وأعلن أحمد سعد منذ أيام عن أغنية يا عراف من خلال نشر مقطع من برومو الأغنيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتضمن البرومو ظهور أحمد سعد في عدد من لقطات أغنيته الجديدة العراف، وعلق: «يا عراف قريبا».