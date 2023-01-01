أحمد سعد يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة (فيديو)

شوق الفنان أحمد سعد الجمهور لأغنيته الجديدة «العراف»، عن طريق نشره جزءا صغيرا من الفيديو الكليب الخاص بها، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أحمد سعد يروج لأغنيته الجديدة

وظهر أحمد سعد في الفيديو خلال جلسات التصوير، وهو يرتدي بدلة ويجري، وذلك خلال كليب أغنيته الجديدة العراف، وعلق: «العراف خلال أيام».

وحظي الفيديو بردود فعل واسعة من الجمهور، إذ كتب أحدهم: «عظمة على عظمة»، وقال آخر: «الله ينور عليك يا فنان».

احتفال أحمد سعد بعيد زواجه

وكان أحمد سعد احتفل بعيد زواجه من علياء بسيوني، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن طريق نشر فيديو جمع لقطات له مع زوجته ومكتوب عليه تاريخ زواجهما، وعلق عليه: «عدت سنه حبيتك فيها أكتر شيء وهتيجي سنة انتي فيها كل شيء».

أحمد سعد يتمني الشفاء العاجل لإسعاد يونس

كما تمنى أحمد سعد الشفاء العاجل للفنانة إسعاد يونس، وذلك عن طريق نشره مجموعة صور رفقتها، وعلق عليها: «ألف سلامة عليكي وربنا يقومك لينا ولكل حبايبك بالسلامة إن شاء الله وترجعيلنا أحسن من الأول».