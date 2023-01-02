«القاهرة الإخبارية»: البرلمان الأوروبي يعلق حصانة نائبين على خلفية قضية فساد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن البرلمان الأوروبي أعلن اليوم، بدء إجراءات رفع الحصانة عن اثنين من أعضائه، ويأتي القرار بعد طلب من السلطات القضائية البلجيكية، التي تحقق في فضيحة فساد بالبرلمان، ديسمبر الماضي.

وصوّت البرلمان الأوروبي، ديسمبر الماضي، لصالح تجريد إيفا كايلي، نائبة رئيسته من منصبها، بعد اتهامها وآخرين بتلقي أموالًا من دولة عربية مقابل منحها تأثيرًا على القرارات السياسية في بروكسل، وفق وكالة "رويترز".

وصوّت البرلمان على إنهاء ولاية كايلي مبكرًا بأغلبية 625 صوتًا مقابل صوت واحد معارض وامتناع عضوين عن التصويت، وكانت الموافقة على قرار تجريد كايلي من مهامها كواحدة من 14 نائبًا لرئيس البرلمان الأوروبي تتطلب موافقة أغلبية الثلثين، ونفت كايلي ارتكاب أي مخالفات.