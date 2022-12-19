الجامعة العربية تتضامن مع البحرين برفض قرار البرلمان الأوروبي

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين، في رفضها القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 15 ديسمبر الجاري حول وضع حقوق الإنسان في البحرين.

متابعة الوضع الحقوقي في البحرين

وذكر بيان للأمانة العامة، اليوم، أنه من خلال متابعتها عبر السنوات لتطور أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، تسجل الكثير من الإيجابيات على هذا الصعيد، وبخاصة فيما يتعلق بالمبادرات الحقوقية، ودعم البحرين لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومصادقتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وغير ذلك من المبادرات الإيجابية على الصعيدين السياسي والحقوقي.

رفض تسييس القضايا الحقوقية

وأكدت الأمانة العامة رفضها من حيث المبدأ تسييس القضايا الحقوقية، ومعالجة هذه القضايا على نحو منحاز ينحصر في الهجوم والانتقاد المستمر، استناداً إلى معلومات غير دقيقة أو موثقة ومن دون النظر للتطورات التي تجري على الأرض أو للسياق المعقد لعملية التطور السياسي والحقوقي، سواء في البحرين أو في غيرها من الدول العربية.