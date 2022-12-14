البرلمان الأوروبي يمنح جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر للشعب الأوكراني

حصل الشعب الأوكراني، اليوم الأربعاء، على جائزة «ساخاروف» السنوية، التي يمنحها البرلمان الأوروبي، لحرية الفكر.

فوز الشعب الأوكراني بجائزة «ساخاروف»

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا - حسبما نقلت قناة «فرنسا 24» الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه لا يوجد أحد يستحق هذه الجائزة مثل الشعب الأوكراني، وذلك في حدث أقيم وحضره ممثلون عن المجتمع الأوكراني لتسلم الجائزة نيابة عن الشعب.

الجائزة على اسم معارض سوفيتي سابق

يشار إلى أن الجائزة - التي سميت على اسم المعارض السوفيتي الراحل أندريه ساخاروف - تمنح سنويا منذ عام 1988، لأفراد ومنظمات تدافع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.