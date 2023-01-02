الانتهاء من خريطة اكتشاف المياه الجوفية في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن الانتهاء من عمل خريطة للمياه الجوفية في محافظة مطروح في عدة مدن للاستفادة منها في التنمية وتعظيم الفائدة خلال الفترة المقبلة، من خلال فريق متخصص من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد.

فريق الاستشعار عن بعد

واستقبل محافظ مطروح، اليوم الإثنين، فريق الهيئة القومية للاستشعار عن بعد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى كلا من الدكتور حسام حمدى عليوة والدكتور حازم محمود حبيب وبحضور المهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية والمهندس حسام حنفى مدير وحدة الGis بالمحافظة وذلك لعرض نسخة من أهم مخرجات مشروع دراسات تقييم مصادر المياه الجوفيه والسطحية لأهداف التنمية المستدامة لبعض المناطق المختارة بالساحل الشمالي الغربي لمصر ، خاصة من المنطقة من الحمام حتى فوكة شرق مطروح.

دراسة أماكن المياه الجوفية

وأوضح الدكتور حسام عليوة في بيان له أنه تم إجراء الدراسة حول المياه الجوفية وأماكنها الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2022، مع تقديم نسخة للمحافظة لوضعها تحت تصرف المحافظة لبحث كيفية الاستفادة من مخرجات المشروع.

رؤية علمية للاستفادة من المياه

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود الهيئة القومية للاستشعار عن بعد على تعاونها مع المحافظة كجهة بحثية وعملية، موجها بعقد اجتماع لجميع الجهات المختصة من مركز التنمية المستدامة والرى وهيئة الطرق وغيرها لاستعراض ما جاء بالدراسة وكيفية التعامل من الرؤية العلمية والتعامل على أرض الواقع لتحقيق أقصى استفادة في مجال حصاد مياه الأمطار ومسار الطرق وخط السكة الحديد الجديد وغيرها لخدمة أهالى مطروح وخطط التنمية بها.