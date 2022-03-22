في يومها العالمي.. الأمم المتحدة توضح أهمية المياه الجوفية

يحتفي العالم، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للماء، ففي عام 1993 كان العام الأول الذي أقرت فيه منظمة الأمم المتحدة يوم 22 مارس يوما عالميا للماء، تقديرا لأهميتها وقيمتها، وجاء تقرير المنظمة الأممية هذا العام، في اليوم العالمي للماء، مسلطًا للضوء على أهمية تطوير موارد الماء الجوفية، وموضحًا للأدوار المهمة التي تمثلها المياه الجوفية في حياة البشرية، إلى جانب التحديات التي تعاني منها ولا بد من التصدي لها.

تقرير الأمم المتحدة في اليوم العالمي للماء 2022

نظرا إلى أنه غالبا ما تكون موارد المياه السطحية شحيحة، أصبح يزداد تدريجيا اعتراف الكثيرين بقيمة وأهمية المياه الجوفية، وفي اليوم العالمي للماء، لفتت منظمة الأمم المتحدة، في تقريرها، إلى أن رصد المياه الجوفية أصبح واحدًا من المجالات المهملة رغم أهميته، فأكدت على أهمية تكييف السياسات والخطط المتعلقة بالمياه الجوفية، لتصبح مناسبة مع الظروف المحلية، بالاعتماد على البيانات العلمية السليمة.

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وأشارت إلى أهمية دمج الرؤى الوطنية لإدارة المياه الجوفية في إطار رؤية شاملة للموارد المائية، وجعلها واحدة من مرتكزات الحوار مع الجهات الفعالة، من خلال وضع القوانين المنظمة لكل ما يتعلق بالتعامل مع المياه الجوفية، بداية من الصعيد المحلي، وصولا إلى المستثمرين وراسمي السياسيات في هذا المجال.

أهمية المياه الجوفية

أكدت منظمة الأمم المتحدة، في اليوم العالمي للماء 2022، أهمية احتواء السياسات المتعلقة بالمياه الجوفية، تنظيمًا لعملية اتخاذ القرارت المتعلقة بموارد المياه الجوفية، وارتباطها بعدد من المجالات الأخرى، مثل مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

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وأوضحت أن مجموع موارد الأرض من المياه الجوفية يكفي لإمداد البشر بالمياه العذبة، التي تعد بديلًا جيدًا للمياه السطحية التي أصبحت تعاني من الشح في الفترات الأخيرة، ولكن رغم ذلك تظل المياه الجوفية عرضة لخطر الاستغلال المفرط والتلوث، اللذين إذا لم يتم السيطرة عليهما، سيُنتج عواقب وخيمة.