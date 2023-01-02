قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن «اللبادة»: حرفة لبنانية تواجه الاندثار

في إحدى القرى الجبلية التي تبعد 40 كليو مترًا عن العاصمة اللبنانية بيروت، يعمل الحرفي جوزيف عقيقي للحفاظ على صناعة «اللبادة»، وهي غطاء رأس تقليدي يصنع يدويًا.

وحوّل «عقيقي» الطابق السفلي من منزله إلى ورشة يمزج فيها صوف الغنم بالماء والصابون الطبيعي، ليصنع قبعة مخرطوية الشكل، إذ تعلمها من جده عندما كان يرافقه منذ نعومة أظافره في الورشة.

تصنع «اللبادة» يدويًا في كل مراحل إنتاجها بدون قوالب أو آلات، ما يجعلها مختلفة في الحجم والشكل.

وقال «عقيقي» لـ«القاهرة الإخبارية»، إن اللبادة يرجع تاريخها في لبنان إلى الفينيقيين، وصارت تتوارث من جيل إلى آخر، خصوصًا سكان المناطق الجبلية، الذين يرتدونها بسبب برودة الطقس.

وتوشك «اللبادة» على الاندثار كونها أضحت قطعة زينة بدلًا من ارتدائها في الحياة اليومية، غير أن هذا لا يغير في قناعة صانعها الذي يتمسك بالحفاظ على إنتاجها ونقلها إلى الأجيال الصغيرة.