أستاذ اقتصاد لـ قناة القاهرة الإخبارية: أوروبا لديها ازدواجية في المعايير تمارسها على العالم الثالث

قال الدكتور عبد اللطيف الدرويش، أستاذ الاقتصاد، إن استخدام أوروبا للفحم من أجل توليد الكهرباء رغم مطالباتها دول العالم بتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، ازدواجية واضحة في المعايير.

وأضاف الدرويش، في مداخلته عبر خاصية سكايب، في برنامج مطروح للنقاش، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن ازدواجية أوروبا موجودة في ملفات كثيرة أخرى مثل حقوق الإنسان.

وتابع أن هذه الازدواجية التي تمارسها أوروبا تضغط بها على دول العالم الثالث: «بالنسبة للدول الأوروبية، فلاح في الكونغو قد يلوث البيئة، بينما هم لديهم مفاعلات نووية تنتج عنها مخلفات نووية ويدفنوها في دول العالم الثالث».

العقوبات لا تهدف إلى الحفاظ على البيئة

وأكد أن العقوبات التي يفرضها الغرب على دول العالم الثالث، لا تهدف إلى الحفاظ على البيئة، بينما تسعى إلى إعاقة هذه الدول ومنع نموها أو تطورها وحتى تبقى تابعة للاقتصادات الكبرى مثل أمريكا والصين ودول الغرب.