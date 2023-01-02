أستاذ علوم سياسية لـ قناة القاهرة الإخبارية: الاقتصاد الجزائري يعاني من التبعية للريع

قال الدكتور محمد سي بشير، أستاذ العلوم السياسية، إنّه عندما يتحدث رئيس الوزراء الجزائري بعفوية عن أن المؤشرات الاقتصادية جيدة؛ فإن هذا يعني التأكيد على ما تحدث به رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، بشأن تحسن أداء الاقتصاد الجزائري، وخاصة القطاعات خارج الطاقة الذي يسيطر على الموارد الجزائرية من العملة الصعبة.

تواصل الجهود لخروج الجزائر من التبعية للريع

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال تصريحات على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ رئيس الحكومة يريد أن تتواصل هذه الجهود حتى تخرج الجزائر من التبعية للريع وتحقق تمنيات الجزائريين منذ الاستقلال، وهي تحقيق الأمن الغذائي وبناء نموذج اقتصادي حقيقي بعيد عن الريع، إضافة إلى تحسن حياة المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية، والحصول على الاحتياجات الأساسية والخدمات بأرقى ما يمكن أن تقدمه المؤسسات الحكومية.

الاقتصاد الجزائري يعاني من التبعية للريع

وتابع أستاذ العلوم السياسية أنه لا يمكن القول بأن كل ما ذكره رئيس الحكومة الجزائرية بشأن تنويع الاقتصاد ومصادر التمويل الخاصة به أمر حقيقي لأن ما ذكره أمنيات؛ فالاقتصاد الجزائري يعاني من التبعية للريع، وكلما تقدم في الحصول على أداء خارج الريع النفطي نكون قد اقتربنا من تحقيق ما يتمناه رئيس الحكومة، وما سجله رئيس الجمهورية في برنامجه الذي تضمن 54 نقطة.