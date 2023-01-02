فريق طبي بالسعودية ينجح في إجراء عمليتي زراعة كلى لمريضتين

استطاع فريق طبي في مستشفى عسير بالمملكة العربية السعودية، إنقاذ حياة مريضتين إحداهما بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بمنطقة خميس مشيط والأخرى بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد الإبلاغ عن وجود حالة وفاة دماغية واستغلال كليتيها في إنقاذ المريضتين.

فريق طبي ينقل الأعضاء

وبعد التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء جرى تخصيص فريق طبي متخصص حضر إلى منطقة عسير لإجراء العمليات ونقل الأعضاء بشكل سليم وآمن بحسب صحيفة «الرياض» السعودية، وذلك خلال 10 ساعات تقريبا.