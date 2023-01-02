بعد طلب بيليه دفنه بالقرب من «ملعب».. أغرب وصايا المشاهير قبل الوفاة

«الموت حقيقة لا مفر منها» أمر يدركه الجميع، لذا يحرص الكثيرون على ترك وصاياهم قبل الوفاة باختلاف محتواها، وهو ما قام به عدد من المشاهير أيضا بالرغم من غرابة بعض طلباتهم في هذا الأمر، وهو ما فعله «بيليه» أسطورة البرازيل، الذي توفي الخميس عن عمر ناهر 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث أعلن رغبته في أن يدفن بالقرب من نادي سانتوس الذي نشأ وتألق فيه، وأفادت صحف أجنبية أن «بيليه» سيدفن في الطابق التاسع من المقبرة العمودية في مدينة ساوباولو، والمطل مباشرة على ملعب أوربانو كالديرا الخاص بنادي سانتوس​.

وصايا المشاهير المتعلقة بأماكن دفنهم

وتتنوع وصايا المشاهير قبل الموت سواء كانت تتعلق بالترابط الأسري أو تقسيم التركة والإرث أو فعل الخيرات، وتبقى الوصية المتقلعة بمكان الدفن وطقوسه هي أكثر ما يهتم به الموصي.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز وصايا المشاهير المتعلقة بأماكن دفنهم.

أوصت الفنانة صباح «الشحرورة»، بأن يتحول يوم وفاتها وتشييع جثمانها إلى فرح بالطبل والمزمار والدعاء لها، كما أوصت الفنانة وردة الجزائرية الكاتب الصحفي محمود معروف بكتابة قصتها، واشترطت أن تقدمها المطربة آمال ماهر أو أنغام لإعجابها بصوتهما، وأن تدفن في الجزائر بمسقط رأسها.

نجوم يوصون بدفنهم في مسقط رأسهم

نجم الكوميديا سعيد صالح أوصى بأن يدفن في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية، وبالفعل دفن في قرية مجيريا بالمنوفية، بينما أوصى فاروق الفيشاوي نفس الوصية بأن يدفن بجوار والده ووالدته وأشقائه بمقابر الأسرة بسرس الليان في محافظة المنوفية، وطلب الفنان أحمد رمزي أسرته بدفنه في مقابر بالساحل الشمالي.

بينما طلبت الفنانة ليلى مراد من عائلتها ألا ينتشر خبر وفاتها قبل دفنها، وأن يصلى عليها في مسجد السيدة نفسية وألا يصلي عليها أحد من الغرباء، وهي تشبه وصية الفنانة هياتم التي أوصت أقاربها أن يتم دفنها في هدوء تام دون صخب إعلامي، وهو ما تحقق لها بالفعل.

أحمد زكي أوصى ببناء مسجد

وقبل رحيله أوصى الفنان أحمد زكي بتقديم رواية «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ في مسلسل إذاعي بموافقة الأزهر، وبناء جامع يحمل اسمه ويكون أول من يُصلى عليه فيه، وفقاً لما ذكره محاميه.

وطلب المطرب فريد الأطرش أن يدفن العود الذي يحمل اسمه معه وكذلك صورة والدته، بينما أوصى نجيب الريحاني بدفن صورة له من فيلم صاحب السعادة والذي جسد خلاله شخصية «كشكش بيك» مع جثمانه.