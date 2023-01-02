خالد الجندي: الحديث الموضوع كذب على النبي.. ويهدم الدين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الأحاديث الموضوعة مكذوبة، ولم تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أن هذه الأحاديث يجب ألا تنسب لسيدنا النبي.

الحديث الضعيف لا يستدل به في أمر شرعي

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»: «الحديث الموضوع المتن قد يكون صحيحا فيمكن أن يكون حكمة أو أمر إنساني، وهذا عكس الحديث الضعيف فيه مظنة وليس هناك يقينا أن سيدنا النبي قاله، فالحديث الضعيف له أحكامه لكن لا يستدل به في أمر شرعي، والحديث الموضوع لا يجوز أن نقول قال سيدنا النبى محمد صلى الله عليه، فهذا كذب على سيدنا النبى، ومن يفعل هذا يدخل النار».

الحديث الموضوع يهدم الدين وكذب على النبي

واستشهد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «من كذب عليَّ متعمدا فيتبوأ مقعده من النار»، متابعا: «الحديث الموضوع يهدم الدين وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم».