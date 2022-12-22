خالد الجندي: على الرجل اصطحاب زوجته وأولاده للمساجد لتعلم القيم

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لاحظ بأن بعض الناس اتخذوا من المساجد مكانا للنزهة، فالرجل يأخذ زوجته للمسجد، ويطوف أولادهما حولهما فرحين، موضحا أن هذا السلوك يغرز في نفسهم القيم، متابعا: «جو روحاني وممتع».

رسالة للآباء والأمهات

ووجه خالد الجندي، خلال لقاء ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، تساؤل للآباء والأمهات، قائلا: هل أخذتوا أولادكم للمسجد؟ هل اصطحبتم أولاكم لبيت الله؟ هل عودتم أولادكم لسماع درس حتى وإن لم يفهموه؟، هل اصطحبت زوجتك ليكي تتذكرك بالخير وتقول إنه كان يأمرني بالمعروف وينهاني على المنكر ويدعوني للخير؟.

وأشار إلى أنه يجب على الزوج اصطحاب زوجته وأولادهما للمساجد لكي يتعودوا على ذلك، موضحا أن مجالس العلم والفقه والتفسير ستكون شاهدة عليهم يوم القيامة، متابعا: «هذه من أعمال القُربات التي يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى، وهي شواهد لك يوم القيامة بين يدّي الله، والصلاة التي نصليها شاهدة لنا يوم القيامة، والقرآن الذي نقرأه شاهدا لنا يوم القيامة، الصوم الذي نصوم سيكون شاهدا لنا يوم القيامة ويشفع لنا».

ولفت أن المجلس الذي يذكر اسم الله فيه مجلس يذكره الله، مستشهدا في قوله تعالى: «كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ»، وفي قوله تعالى:«فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ».