خالد الجندي: المساجد أصل كياننا ووجودنا وأريد ختام حياتي بها

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الأسبوع الثقافي يبدأ في مسجد السيدة نفيسة الأحد المقبل، ويستمر حتى الأربعاء، تحت رعاية وزارة الثقافة، ويحضره علماء ومقرأين ومبتهلين ومقدمي برامج كثر، متابعا: «سأكون موجود يوم الأحد المقبل، في صلاة العشاء بمسجد السيدة نفيسة».

محاضرة لتفسير القرآن الكريم

وأضاف خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، «أريد ختام حياتي في المسجد، ليكون ختام مسك، المساجد هي أصل كياننا ووجودنا ومحبة الناس للالتقاء بهم، وليس العالم الافتراضي».

وأعلن «الجندي» أنه سيعقد محاضرة لتفسير القرآن الكريم في مسجد الحصري يوم الأربعاء من كل أسبوع، قائلا: «هذا هو الفضل الحقيقي من الله سبحانه وتعالى أهل التقوى والإحسان».

وعن الحضور الكبير خلال محاضرة التفسير بالمسجد، علق: «الشوارع أمس كانت شبه فارغة بسبب مباريات كأس العالم، إلا أن الذين حضروا بالمسجد آثروا بأنهم يعملوا عملا يتقربون به إلى الله في هذا الوقت، جزاهم الله كل خير، وتكبدوا عناء المشقة من جميع أنحاء البلاد».

وتابع: «أعداد غفيرة وعلى رأسهم الحاجة ياسمين الحصري بنفسها حضرت المحاضرة، وكانت المحاضرة الأولى في تفسير القرآن الكريم، وبناء على تعلميات وزير الأوقاف ستكون المحاضرة أسبوعيا بعد صلاة العشاء».

الحضور كان للعلماء قبل عامة الناس

وواصل: «هذا اللقاء حضره العلماء قبل عامة الناس، والجمهرة كبيرة من علماء الأزهر، شيء يثير الفخر وهم أعلم مني ويحملون أعلى درجات العلم، وبعضهم حاصل على الدكتوراه في التفسير وآخرين حاصلين على دكتوراه في الفقه، والعقيدة والسيرة، علماء أجلاء أكفاء».