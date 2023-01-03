في ذكرى ميلادها.. نادية لطفي كتبت مذكراتها اليومية واحتفظت بجوابات محبيها

دخلت الفنانة نادية لطفي قلوب جمهورها، وتعلق بأفلامها فأحبته واحتفظت برسائله وخطاباته الذي أرسلها إليها في يوم ما، وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نادية لطفي، واحدة من أبرز نجمات الزمن الجميل، التي تركت إرثًا فنيًا كبيرًا خلفها بما قدمه من عشرات الأفلام، وتستعرض «الوطن» ملامح من حياتها.

وفي حوار نادر لها مع الفنانة ميرفت أمين تحدثت الفنانة نادية لطفي عن ملامح من حياتها، تدخل المطبخ وتعد الوجبات وتقوم بإصلاح الأشياء الناقصة في المنزل وتعتني بها، إلى جانب حبها للوحات والرسوم وخاصة للفنانين المصريين قائلة: «الفنان المصري على مستوى كبير عالميًا، وأنا بحب أثقف نفسي في كل الفنون.. كل ما تفتحي باب تلاقي أشياء كتير ممكن تفيدك».

نادية لطفي تحب المفاجآت وتكره الروتين

وتحب الفنانة نادية لطفي المفاجآت وتكره الروتين وتعتبره موتًا بطيئا، وتنتابها حالة من الصمت عند الاستيقاظ صباحًا وهو ما يجعلها هادئة، ويعلم من حولها هذا الأمر ما يجعلهم يتركونها حتى تستعيد نشاطها.

وفي حوار لها بمجلة الكواكب عام 1967 قالت الفنانة نادية لطفي إنها تهوى كتابة مذكراتها اليومية وتدوين الأحداث، وذكرت أنها كتبت ما يقرب من 5 مجلدات من مذكراتها.

نادية لطفى ورسائل محبيها

واهتمت نادية لطفي بـ«جوابات» أصدقائها ومعجبيها، فقد حرصت على الاحتفاظ بالرسائل التي تصلها وتخبئها في مكان لا يعرفه أحد، وتهتم بهذه الرسائل للدرجة التي تجعلها تفضلها على أي شيء آخر لإنقاذه إذا وقع حريق بشقتها، موضحة أن هذه الرسائل مرتبطة لديها بالأشخاص فإذا غضبت من أحدهم وقررت قطع علاقتها به فإنها تمزق خطاباته.