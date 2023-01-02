حبس تشكيل عصابي حاول تهريب مخدرات بـ26 مليون جنيه في السويس 4 أيام

تجري جهات التحقيق بالسويس تحقيقاتها في ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بعدما تمكن رجال الشرطة من ضبطهم وإحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 26 مليون جنيه بالسويس، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، والتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين وإرسالها للمعمل الكيماوي لتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة السويس، كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي اعتزم عناصره نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهم، فضلاً عن قيامهم بإعداد مخازن سرية بسيارتين نقل بالمقطورة وسيارة أخرى.

ضبط المتهمين

وقام رجال الشرطة بضبط المتهمين خلال استقلالهما سيارة نقل بمقطورة في منطقة شرق قناة السويس بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، كما تم ضبط اثنين من المتهمين حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية.

وعقب القيام التفتيش تم العثور بحوزتهم على كمية لمخدر الحشيش وزنت 350 كيلوجراما وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلوجراما ومبلغ مالي و7 هواتف محمولة، كما أيد المتهمون ما جاء بتحريات الشرطة وتبين أن المواد المخدرة التي جرى ضبطها بحوزتهم تقدر قيمتها بـ 26 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.