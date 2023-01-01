مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ إيمان الحصري: تطور هائل في منظومة المرور

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إنه مع التطور الكبير في منظومة المرور وتطويرها أصبحت الوزارة لا تتبنى بالنهج التقليدي في رصد المخالفات.

مخالفات جسيمة

وأضاف قريطم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج مساء dmc، على قناة dmc، أنّه مع التطور الكبير الذي حصل في القاهرة الكبرى والجيزة والمحافظات المختلفة في منظومة المرور، فإن بعض قائدي المركبات ارتكبوا مخالفات وصفها بالجسيمة، مثل الوقوف على مطالع ومنازل الكباري من أجل الحصول على راكب أو تنزيل راكب.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، أن الوقوف على مطالع ومنازل الكباري قد يعرض قائدي المركبات لحوادث خطيرة تصل إلى الوفيات أو الإصابات الخطيرة، وبالتالي فإن وزارة الداخلية اتبعت نظاما الكترونيا جديدا لوضع كاميرات ذكية على منازل الكباري على مطالع ومنازل الكباري لرصد أي مركبة تتوقف، مشيرًا إلى أن هناك فارق بين السيارات التي تتعطل والسيارات التي تتوقف للحصول على راكب او تنزيله.

غرامة الوقوف في الممنوع

وأشار إلى أنه عند حدوث المخالفة سيتم التقاط صورة وإرسالها إلى نظم ومعلومات المرور التي تحلل الصورة وتفرض المخالفة مثلما يحدث في الرادار، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للوقوف في الممنوع يصل إلى 500 جنيه.