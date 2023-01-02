«الداخلية» تكشف تفاصيل حرق محل في منشأة ناصر: مشاجرة بين تاجرين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة حريق محل لصيانة الأجهزة الكهربائية بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بعقار بدائرة القسم.

وانتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكّنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بـ محل ملك لأحد الأشخاص، كائن بالطابق الأرضي بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، ونتج عن ذلك احتراق بعض محتويات المحل دون حدوث إصابات.

بسؤال مالك المحل، اتهم مالك محل صيانة أجهزة كهربائية، بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما حول أولوية البيع والشراء للعملاء وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب تلك الخلافات، فحدثت بينهما مشادة كلامية مما أثار حفيظته فقام على أثر ذلك بإحضار قطعة من القماش وسكب عليها كمية من سائل البنزين، وأضرم النيران بها وإلقائها داخل المحل محل البلاغ.