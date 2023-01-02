عاجل.. انهيار أسرة زوج البلوجر مريم جودة خلال دفنه في مقابر المنارة ليلا

شيع أهالي الإسكندرية، منذ قليل، زوج البلوجر مريم جودة الذي توفي مع الساعات الأولى من العام الجديد بعد احتفالهم سويا، وجاء تأخير تصريح الدفن نظرًا لتشريح الجثمان، ما تبعه تأجيل الدفن أكثر من مرة بدءًا من أمس وحتى اليوم.

وتواجدت الأسرة في مراسم دفن محمد عبداللطيف، زوج البلوجر مريم جودة، مع مساء اليوم الاثنين، وسط حالة من الحزن الشديد على وجوههم، وانهيار البعض منهم، فيما رفضوا تصوير أحد للجنازة.

جنازة مهيبة لزوج البلوجر مريم جودة

وشهدت الجنازة تواجد أصدقاء والمتعاطفين مع حالة زوج البلوجر مريم جودة، ذلك الشاب صاحب الـ37 عاما، والذي رحل بعد ساعات قليلة من احتفالهما سويا بليلة رأس السنة، حيث نشرت منشور الاحتفال مع أول دقيقة من العام الجديد بعدها تبعها منشور الوفاة في السابعة صباحا من ذات اليوم، ما جعلها جنازة مهيبة.

حضور جنازة زوج البلوجر مريم جودة

وقال إسلام محمد، صديق الراحل، لـ«الوطن»، إن أعدادا كبيرة حرصت على التواجد في حضور الجنازة في مدافن المنارة رغم تأجيل موعدها أكثر من مرة بسبب إجراءات الوفاة.

عزاء زوج البلوجر مريم جودة

وأوضح أن الأسرة أعلنت عن استقبال العزاء في إحدى القاعات المجاورة لمدافن المنارة بسبب تأخير موعد الدفن، كي يتسنى للحضور تقديم واجب العزاء.