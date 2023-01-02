تشييع جنازة زوج البلوجر مريم جودة ظهر اليوم.. احتفلا سويا برأس السنة

تأجل موعد موعد تشييع جنازة زوج البلوجر مريم جودة، والتي كان مقرر لها أمس الأحد، إلى اليوم الاثنين، الأمر الذي أثار ارتباكا وغموضا لدى أصدقائهما والمتعاطفين معهما، خاصة أن الزوج، وهو شاب عمره 37 عاما، رحل بعد ساعات قليلة من احتفاله مع زوجته بليلة رأس السنة، حيث نشرت «مريم» منشور الاحتفال مع أول دقيقة من العام الجديد، وتبعته بمنشور الوفاة في السابعة صباحا من نفس اليوم.

تأجيل جنازة زوج البلوجر مريم جودة

إعلان البلوجر مريم جودة عن جنازة زوجها التي كان المقرر لها أمس أول أيام العام الجديد، بعد صلاة العصر في مسجد المواساة، جعل الجميع يتجه إلى المسجد، إلا أنهم لم يجدوا الجنازة أو أسرة الشاب الراحل ما أثار حالة من الغموض.

موعد جنازة زوج البلوجر مريم جودة

وقال يوسف أحمد، زميل زوج البلوجر مريم جودة، لـ«الوطن»، إن الجنازة تأجلت إلى اليوم الاثنين، وتحديد بعد صلاة الظهر من مسجد المواساة في الإسكندرية، مشيرا إلى أن إجراءات الوفاة سبب هذا التأجيل.