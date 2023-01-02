رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

النيابة تعرض جثة زوج البلوجر مريم جودة على الطب الشرعي

كتب:

مريم جاد
09:40 ص | الإثنين 02 يناير 2023
مريم جودة وزوجها

مريم جودة وزوجها

قررت النيابة العامة عرض جثة «محمد عبداللطيف» زوج البلوجر مريم جودة على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة وطالبت النيابة بسرعة التحريات بالواقعة وأمرت باستجواب أسرة المتوفى.

تفاصيل وفاة زوج البلوجر مريم جودة 

وكانت قد أعلنت البلوجر مريم جودة، خبر وفاة زوجها محمد عبداللطيف، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بعدما احتفل الثنائي بـ ليلة رأس السنة.

وتفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ وفاة زوج البلوجر، خاصة أنَّها قد نشرت صورهما بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، وظهر فيها الزوجان في حالة من السعادة والحب والبهجة احتفالًا بأول أيام السنة الجديدة.

اقرأ المزيد:

النيابة العامة تباشر التحقيق بتداخل ياسر القرشي في وظيفة عمومية وإذاعة أخبار كاذبة عمدا

النيابة العامة تأمر بالتحري عن مصور وناشر فيديو لشاب وفتاة أعلى كوبري بالقاهرة

أبرز الخدمات المقدمة للمواطنين من النيابة العامة إلكترونيا 2023

تفاصيل خطة النيابة العامة لتطبيق التحول الرقمي

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

«النيابة العامة» تأمر بتسليم «طفلة المحلة» لأسرتها: لا علاقة لها بوفاة خطيبها
بقلم مريم جاد