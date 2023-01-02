النيابة تعرض جثة زوج البلوجر مريم جودة على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض جثة «محمد عبداللطيف» زوج البلوجر مريم جودة على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة وطالبت النيابة بسرعة التحريات بالواقعة وأمرت باستجواب أسرة المتوفى.

تفاصيل وفاة زوج البلوجر مريم جودة

وكانت قد أعلنت البلوجر مريم جودة، خبر وفاة زوجها محمد عبداللطيف، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بعدما احتفل الثنائي بـ ليلة رأس السنة.

وتفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ وفاة زوج البلوجر، خاصة أنَّها قد نشرت صورهما بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، وظهر فيها الزوجان في حالة من السعادة والحب والبهجة احتفالًا بأول أيام السنة الجديدة.