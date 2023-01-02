تفاصيل مسابقة القراءة الحرة بوزارة الأوقاف.. جوائز مالية تصل لـ20 ألف جنيه

أعلنت وزارة الأوقاف، تفاصيل مسابقة القراءة الحرة للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة، لعام 2023، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة والواعظات، وإيمانًا بالدور الكبير الذي يقوم به الأئمة والواعظات في التثقيف والتنوير، ومن أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

مسابقة القراءة الحرة في وزارة الأوقاف

وحددت وزارة الأوقاف أفرع مسابقة القراءة الحرة، والتي جاءت كالتالي:

الفرع الأول للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة

1. كتاب مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

2. كتاب المختصر الشافي في الإيمان الكافي طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

3. كتاب الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

مسابقة القراءة الحرة

وجاء الفرع الثاني في مسابقة القراءة الحرة لوزارة الأوقاف مفتوح للجميع يشمل:

1. كتاب المختصر الشافي في الإيمان الكافي، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

2. كتاب العملات الافتراضية المشفرة طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

3. كتاب عقد المواطنة طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

4. كتاب المرأة ودورها في الدولة الوطنية، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وعن تفاصيل المكافآت لكل فرع في مسابقة القراءة الحرة لوزارة الأوقاف كالتالي:

الأول: 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 75% فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

الثاني: 15 ألف جنيه بشرط الحصول على 70% فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

الثالث: 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 65 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

5 جوائز قيمة، كل واحدة 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 60 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

10جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ألف وخمسمائة جنيه.

وعن طريقة الاشتراك في المسابقة، أكدت وزارة الأوقاف أنه على الراغبين في المشاركة ملء النموذج المرفق خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان من هنــا.