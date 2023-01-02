التنسيقية تعقد صالونا بشأن التعليم الأساسي وكادر المعلمين غدا

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا غدًا الثلاثاء، بعنوان «التعليم الأساسي وكادر المعلم.. نظرة على أوضاع التربية في مصر».

ويناقش الصالون عددا من المحاور؛ أبرزها كادر المعلم ومشكلات التعليم، والمناهج التي يجري تدريسها للأطفال، والربط بين التعليم ومستوى الحياة الجيدة.

كادر المعلم

ويدير الحوار آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور كمال غيث، الخبير التربوي، والنائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومالك حاتم طالبة الثانوية العامة وصانعة محتوى.

التنسيقية تطلق سلسلة صالونات

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات بشأن القضايا التي يجري طرحها خلال الحوار الوطني.