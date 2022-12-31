محمود مسلم لصالون «التنسيقية»: الإعلام له دور كبير في تحقيق العدالة الثقافة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنَّ العدالة الثقافية تعني إتاحة الثقافة لكل أفراد المجتمع بجميع أدواتها دون تمييز من حيث الفكر أو الجغرافيا أو الشكل، حتى تصل لكل المواطنين الجرعة الثقافية في كل ربوع مصر، بما يحقق الانتماء والولاء والإدراك لما يحدث داخليا وفي كل أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان «العدالة الثقافية»، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني.

«مسلم»: يجب توفير الثقافة بنفس الجودة للجميع

وأضاف رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنَّه يجب أن تتوفر الثقافة بنفس الجودة للجميع، فمفهوم الثقافة قديمًا كان يُعرف بتوصيل الكتب للجميع، ولكن الآن وفي ظل عصر الإنترنت الذي توفر في كل مكان فالعبرة أصبحت بالممارسة والبحث والقراءة والجودة.

«مسلم»: مواجهة الشائعات تكون بإتاحة المعلومات

وأشار «مسلم» إلى أنَّ الإعلام له أدوار كبيرة في نشر الثقافة والعدالة الثقافية، فهو ينقل كل الأنشطة الثقافية ويظهر المبدعين، ويجب الربط ما بين الوزارات والكيانات لدعم هذه العدالة الثقافية، وكذلك يجب مواجهة الشائعات والتي لا يكون الرد عليها إلا بإتاحة المعلومات.

أدار الصالون النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يُذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتمّ طرحها في الحوار الوطني.