«التنسيقية» تهنئ النائبة آية مدني لتكريمها بحفل اتحاد المصري الخماسي

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة آية مدني لتكريمها بالحفل السنوي لاتحاد المصري للخماسي الحديث بحضور وزير الشباب والرياضة و اللواء أركان حرب حسام خضر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.

يذكر أنه تم اختيار الاتحاد المصري الأفضل على مستوى العالم من حيث نتائج اللاعبين وتنظيمًا لبطولات عالمية على أرض مصر كما تسلمت النائبة آية مدني جائزة الأفضل في نادي الشمس.

وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لكافة أعضائها، دوام النجاح في المستويات كافة.