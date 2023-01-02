سوريا تطالب بتحرك أممي عاجل لمعاقبة إسرائيل وضمان عدم تكرار اعتداءاتها عليها

طالبت سوريا مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية، والتحرك العاجل لضمان المساءلة عنها ومعاقبة منفذيها وعدم تكرارها.

رسالتان إلى أمين الأمم المتحدة

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية، إن العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي ليس إلا حلقة جديدة من حلقات جرائم الاحتلال الاسرائيلي والاستهداف المباشر لسوريا وشعبها الصامد المتمسك بالدفاع عن سيادته ووحدة وسلامة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.

هجمات متكررة

وأشارت الخارجية السورية إلى أن هذا العدوان جاء بعد ثلاثة أيام من اعتداء قام به إرهابيو تنظيم (داعش) ضد عمال حقل التيم في دير الزور، وهو ما يثبت التنسيق الإرهابي بين الإسرائيليين وقطعان (داعش) والعلاقة الوثيقة بين الجانبين.

استهداف دائم للبنية التحتية

ولفتت الخارجية السورية إلى أن هذا الاستهداف الاسرائيلي للمرافق والبنى التحتية المدنية ليس الأول من نوعه، معربة عن إدانة سوريا لهذا الاستهداف الإرهابي للمرافق والبنى المدنية، وتهديد أرواح الأبرياء وسلامة النقل المدني الدولي، والذي يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي.