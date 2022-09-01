الخارجية السورية تطلب من مجلس الأمن إدانة الاعتداءات الإسرائيلية عليها

أدنت الجمهورية السورية في بيان صادر عن وزير خارجيتها، اليوم الخميس، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على أراضيها أمس الأربعاء معتبرة ذلك خرقا للسيادة وتهديدا للسلم والأمن الأقليمي والدولي، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة إذانة الاعتداءات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، عبر موقعها الإلكتروني، أن إسرائيل تتحمل كل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والمالية والسياسية بعد استهداف مطاري دمشق وحلب الدوليين بشكل متعمد خلال أغسطس الجاري مما عرض المرافق المدنية للتخريب وحياة المدنيين للخطر.

عدوان جوي على حلب

وأشارت الخارجية السورية، في بيان لها، إلى توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تلقت «سانا» نسخة منها: «أنه عند حوالي الساعة 20.00 من مساء يوم أمس الأربعاء 31 آب 2022 قامت إسرائيل، بشن عدوان جوي على مطار حلب التجاري الدولي بضربة صاروخية أدت إلى إصابة المهبط بأضرار جسيمة تسببت بخروجه عن الخدمة كما أدت إلى تدمير محطة المساعدات الملاحية وتجهيزاتها بالكامل وخروجها عن الخدمة، وقامت طائرات حربية إسرائيلية أيضاً عند حوالي الساعة 21.18 من مساء يوم أمس الأربعاء 31 آب 2022 بعدوان جوي بعدد من الصواريخ من اتجاه بحيرة طبريا شمال فلسطين المحتلة استهدف بعض النقاط جنوب شرق مدينة دمشق بما فيها مطار دمشق الدولي حيث أدى هذا العدوان إلى وقوع خسائر مادية من ضمنها تدمير محطة المساعدات الملاحية وجهاز قياس المسافات في مطار دمشق الدولي وخروجها جميعها عن الخدممة».

سوريا تطلب من مجلس الأمن التدخل

ولفتت الخارجية السورية، إلى أن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المرافق التجارية والمدنية ليس الأول من نوعه وهذا يهدد حياة المدنيين وسلامتهم، متوقعا من مجلس الأمن أن يتحرك اليوم بشكل واضح وفوري لمواجهة محاولات تصعيد التوتر والنزاع في المنطقة.