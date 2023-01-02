أسامة ربيع: 15% زيادة في نسبة عبور السفن قناة السويس خلال 2022

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم، واستعرض خلال الاجتماع إحصائيات قناة السويس في 2022، متابعا: «عدد السفن التي عبرت ارتفع لـ 23800 سفينة بزيادة 15% والعائد بالدولار وصل لـ 8 مليارات دولار يزيادة 25% عن العام الماضي».

تطوير المجرى الملاحي

وأوضح «ربيع» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الاجتماع استعرض العمل على تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس والتحول الرقمي، مضيفا: «نعمل على تطوير الأسطول البحري لقناة السويس من الكراكات والقاطرات ولانشات الإرشاد، ولدينا أحدث قاطرتين في الشرق الأوسط».

تحقيق إيرادات في 2023

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أنه من المتوقع تحقيق إيرادات في 2023 نحو 8.6 مليار دولار، مضيفا أن زيادة الأسطول البحري يؤدي لزيادة عدد السفن، وهو ما ظهر بعد الزيادة الأخيرة لإمكانيات الأسطول، ووافق الرئيس على دعم القناة بتوفير الإمكانيات التي تحتاج إليها وتنعكس على إيراداتها.