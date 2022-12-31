قناة السويس توزع هدايا تذكارية على السفن احتفالا بالعام الجديد

شاركت هيئة قناة السويس، اليوم السبت، عملائها من السفن المارة في المجرى الملاحي للقناة، الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، بتوزيع هدايا تذكارية تحمل الطابع الفرعوني على ربابنة السفن العابرة.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، إن الهدايا تأتي في إطار حرص الهيئة على تدعيم الروابط مع العملاء والترويج السياحي والاعتزاز بالهوية المصرية، مشيرا إلى أن الهدايا مصنوعة بأياد مصرية ماهرة، وهي تمثال إيزيس المجنحة، معبودة القمر والأمومة والحب والجمال في المعتقد المصري القديم.

عبور 77 سفينة في المجرى الملاحي

وشهد المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم السبت، عبور 77 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.6 مليون طن.

وعبرت ضمن قافلة الشمال 43 سفينة بحمولات 2.9 مليون طن على رأسها سفينة الحاويات العملاقة «EVER GOVERN»، فيما عبر ضمن قافلة الجنوب 34 سفينة بحمولات 1.7 مليون طن في مقدمتها سفينة الحاويات «MOL TREASURE».

ربيع: نعمل على تطوير القناة باستمرار

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هيئة قناة السويس تعمل على التطوير المستمر للمرفق، لما له من ضرورة حيوية لتعزيز مكانتها العالمية، وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد.

وأضاف «ربيع»، في بيان صحفي، إن الهيئة تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية واللوجستية وتطوير مشروع قناة السويس الجديدة مروراً بمشروع تطوير القطاع الجنوبي.