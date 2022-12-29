أسامة ربيع يجري تغييرات جديدة في مجلس إدارة هيئة قناة السويس

أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء اليوم الخميس حزمة تغييرات في مجلس إدارة الهيئة، تضمنت تعيين مديرين جُدد بمجلس الإدارة.

مستشار قانوني جديد لرئس الهيئة

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس إن القرار شمل تعيين يحيى محمد علي المحجوب مستشارًا قانونيًا لرئيس الهيئة وعضوا بمجلس الإدارة وتعيين المهندس جمال السيد أبو الخير اللبودي مديراً لإدارة الرئاسة، ونبيل محمد سيد أحمد زيدان مديرًا لإدارة شؤون العاملين.

كما شمل القرار تعيين السيد أبو الفتوح السيد فرج مديراً لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات، و المهندس عبد الخالق محمد عوض الله مديراً لإدارة الترسانات والمهندس ياسر عبد القادر فرج درويش قائم بأعمال مدير إدارة التحركات والدكتور مهندس ياسر حسن عبدالله الششنجي قائم بأعمال مدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات في هيئة قناة السويس.

تعيين قائما بأعمال مدير إدارة الكراكات

كما شمل تعيين المهندس مصطفى قناوي أحمد أحمد قائم بأعمال مدير إدارة الكراكات والدكتور مهندس حسن أحمد عبد الحميد الفقي قائم بأعمال مدير إدارة الأنفاق والكباري والمهندس كمال فاروق حسين السيد قائم بأعمال مدير إدارة الخدمات والمحاسب محمود عبده مصطفى حسن قائم بأعمال مدير إدارة التموين ومنتصر خليل إبراهيم عبد الفتاح قائم بأعمال مدير الإدارة المالية ونيفان عماد الدين السيد علي قائم بأعمال مدير إدارة الأشغال.

وصدق الفريق أسامة ربيع المهندس مجدي هانيء عبد الحليم علي البن، قائمًا بأعمال مدير الإدارة الهندسية وعبد العزيز فرحات عبدالعزيز الشربينى رئيساً للإدارة القانونية والمهندس أشرف أنور عبد الغني يونس رئيسًا لإدارة الشركات.