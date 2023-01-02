تفاصيل ضبط 10 آلاف طربة حشيش بـ26 مليون جنيه قبل عبور قناة السويس

نجحت مأمورية مكبرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة قبل عبورها من أحد الأنفاق أسفل قناة السويس بقيمة قدرت بنحو 26 مليون جنيه وضبط سائقي السيارة

ووردت معلومات لضباط الإدارة بالتعاون مع مباحث المنوفية تفيد تكوين 4 أشخاص لتشكيل عصابي بغرض تسهيل عبور المواد المخدرة «الحشيش» من سيناء إلى غرب قناة السويس ومنها إلى محافظة المنوفية.

مخازن سرية داخل السيارة

وتوصل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة لمخزن سري داخل السيارة تم إخفاء كميات كبيرة من المخدرات بداخلها.

وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية فإن المتهمين أعدو مخازن سرية بسيارتين «نقل بالمقطورة» وسيارة أخرى بمنطقة شرق قناة السويس أخفو فيها المواد المخدرة.

ضبط 10 آلاف طربة حشيس و50 كيلو هيدرو

وبحسب مصادر أمنية فان المأمورية أسفرت عن ضبط 10 آلاف طربة حشيش وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 50 كيلوجراما ومبلغ مالى و7 هواتف محمولة بحوزة المتهمين.

وألقت المأمورية القبض على سائق له معلومات جنائية وبرفقته تباع له معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة نقل بمقطورة بمنطقة شرق قناة السويس بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.

كما ضبطت الشرطة، اثنين من المتهمين حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، وبمواجهة المتهمين بالمواد المخدرة أقرو بحيازتهم لها بغرض الاتجار.