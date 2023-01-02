قناة القاهرة الإخبارية تكشف تطورات جديدة في فساد البرلمان الأوروبي

قال سلامة عطا الله، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن هناك تطورًا جديدًا ولافتًا في فضيحة الفساد التي هزت أركان المؤسسات الأوروبية، وتحديدًا البرلمان الأوروبي، منذ أن تفجرت الفضيحة منذ نحو شهر ولم تتوقف التطورات، إذ أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، اليوم، رفع الحصانة وبشكل عاجل عن نائبين في البرلمان الأوروبي نتيجة التحقيقات، وبطلب من السلطات القضائية البلجيكية.

وأضاف «عطا الله»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا لم تذكر أسماء النائبين، لكن مصادر صرّحت بأنهما البلجيكي «مارك ترابيلا» والإيطالي «أندريا كوزولينو»، مع العلم بأن هذين النائبين ورد اسمهما سابقًا في قضية الفساد داخل البرلمان الأوروبي، وجرى تعليق مهامهما من قِبل حزبهما، وهما ينتميان للمجموعة الاشتراكية الديمقراطية في البرلمان الأوروبي.

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك معلومات سابقة لدى جهة التحقيق لذا قامت بتفتيش منزل "مارك ترابيلا" في حضور رئيسة البرلمان الأوروبي، لكن لم يتم تفتيش منزل "أندريا كوزولينو"، مؤكدًا أن جورجي فرانسيسكو، الموقوف على ذمة قضية الفساد، اعترف بأنه تلقى رشاوي، وألقى اللوم والمسؤولية على هذين النائبين، والآن معتقل لدى السلطات البلجيكية مع زوجته «إيفا كايلي» نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة.

وتابع: «هناك متهمًا آخر لدى السلطات البلجيكية هو الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي أنطونيو بانزيري الإيطالي ويتبع المجموعة الحزبية نفسها».