قناة القاهرة الإخبارية: إغلاق المدارس مع تزايد وفيات الكوليرا في مالاوي

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ السلطات في مالاوي أجلت فتح المدارس بمدينتي «بلانتاير» و«ليلونجوي» الرئيسيتين، في محاولة لإبطاء تزايد وفيات الكوليرا.

وذكرت وزارة الصحة في مالاوى، أنّ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالكوليرا بلغ 17824، منهم 595 توفوا منذ الإفادة بوجود حالات إصابة لأول مرة في مارس من العام الماضي، وأن معدل الوفاة زاد لـ3.34%.

تعد الكوليرا مشكلة سنوية، خلال الأشهر المطيرة في مالاوي، من نوفمبر إلى مارس، ويكون عدد الوفيات نحو 100 في العام، لكن من المتوقع أن يكون التفشي الحالي هو الأسوأ حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة في مالاوي: «نظرًا للتزايد المستمر في إصابات الكوليرا ووفياتها بمدينتي بلانتاير وليلونجوي، لن تُفتح المدارس الابتدائية والثانوية في الثالث من يناير الجاري مثلما تم الإعلان من قبل»، وأن الإعلان عن الموعد الجديد لعودة المدارس لفتح أبوابها سيتم لاحقًا.

ودعت وزارة الصحة السلطات إلى تشديد إجراءات السيطرة على انتشار المرض، بما يشمل رش الكلور لتعقيم الأماكن المكدسة مثل الأسواق والمدارس وتكثيف حملات التطعيم، وتقول منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن معدلات الوفيات تتزايد في نحو 30 دولة حول العالم أبلغت عن وجود بؤر تفشٍ للكوليرا في 2022، وهو عدد دول أكثر بنحو الثلث عن المعتاد سنويًا.