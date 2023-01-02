«القاهرة الإخبارية»: مقتل 30 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان لها، اليوم الاثنين، القضاء على 30 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين قتاليتين وثلاث مركبات عسكرية أخرى على محور كوبيانسك.

ونتيجة ضربات القوات الجوية الروسية على نقاط الانتشار المؤقت لوحدات «الفيلق الأجنبي»، في مناطق مستوطنات ماركوفو وكراماتورسك، بدونيتسك ونوفوسينوفو في مقاطعة خاركوف، قتل أكثر من 70 مرتزقًا أجنبيًا، وأصيب أكثر من 100 آخرين.

وعلى محور كراسني ليمان، استهدفت نيران المدفعية وحدات من الألوية 13 و95 في مناطق يامبولوفكا بدونيتسك، وتشيرفونايا ديبروفا في لوجانسك، وسيريبريانكا في دونيتسك، حيث قتل أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وثلاث ناقلات جند مدرعة وشاحنتي بيك أب.