أسامة ربيع لـ«الحياة»: 15% زيادة في عدد السفن العابرة لقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس حققت زيادات في عدد السفن العابرة مقدارها 15%، بالإضافة لتوفير حصيلة دولارية كبيرة للدولة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي خلال الاجتماع استعرض خطة تطوير قناة السويس والتحول الرقمي الذي قطعت القناة شوطا كبيرا به.

الانتهاء من مشروعات التحول الرقمي

وأوضح «ربيع» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه تم الانتهاء من مشروعات التحول الرقمي بالقناة هذا العام، ويجرى حاليا العمل على إضافة 10 كيلو مترات لقناة السويس، مع توفير قاطرات حديثة تناسب حجم التطور الذي تسعى إليه هيئة القناة

التعاقد على 5 قاطرات بقوة شد 75 طن

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أنه تم التعاقد على 5 قاطرات بقوة شد 75 طن، مضيفا «طلبنا من الرئيس السيسي توفير 4 قاطرات بقوة شد 85 طن ووافق بالفعل على دعم الإمكانيات التي تعزز من إيرادات القناة».

متابعا: «عدد السفن العابرة بقناة السويس يزداد، ولا بد من العمل على توفير مزيد من القاطرات لتجنب حدوث أي عقبات أو مشاكل تواجه قناة السويس».